Toti: “Mai con Pd e Cinque stelle”

“Se non troveremo accordi con nessuno, non avremo alcun problema ad andare a elezioni per conto nostro, a difesa della nostra bandiera; ma al contempo vorrei dialogare con tutti senza pregiudizi, sapendo che la mia storia è di centrodestra, ma di un centrodestra in cui mi devo riconoscere. E agli amici del centrodestra più volte in questi anni ho chiesto una modifica sostanziale agli equilibri della coalizione, non in senso numerico, ma politico, di contenuto, di modello di confronto, una apertura a tutte le forze civiche del territorio, che rappresentiamo qua in Liguria e non solo”. Così stamani su La7 il presidente Giovanni Toti, leader di Italia al Centro, intervistato a L’aria che tira sugli scenari elettorali.

