“Trattativa con WindTre è stata difficile ma siamo contenti di aver mantenuto un impegno”

“Non abbiamo mai girato intorno alla questione perché gli operatori sono erogatori di un servizio essenziale e primario e Sarzana non vuole rimanere indietro”. Così il presidente del Consiglio comunale Carlo Rampi durante l’incontro odierno fra l’amministrazione e WindTre sul tema delle antenne. “Nonostante le tensioni che sono anche sfociate in un contenzioso giudiziario – ha detto – abbiamo interloquito con l’azienda che ha sempre prestato attenzione alle nostre esigenze. Il dialogo è stato efficace e importante, anche nei momenti di tensione determinati dalla difficoltà di individuare delle soluzioni, e WindTre si è sempre dimostrata disponibile pur avendo anche costi superiori. La trattativa è stata difficile ma siamo contenti di aver mantenuto un impegno e faremo ciò che è possibile per scongiurare ferite nel paesaggio, in una guerra che non ha nulla di ideologico”.

“Con il NO definitivo alla realizzazione dell’antenna alla Fortezza di Sarzanello – ha detto invece il deputato della Lega Lorenzo Viviani – oggi si sancisce la vittoria di tutti: in primis dei cittadini, dei comitati, dei consiglieri comunali, vere sentinelle del territorio, dell’amministrazione che si è impegnata a salvaguardare la fortezza e di Wind che è venuta incontro alle esigenze del territorio che ha bisogno di sviluppo e infrastrutture per le telecomunicazioni ma che ha detto a gran voce NO all’antenna che avrebbe deturpato il valore storico e paesaggistico della bellissima fortezza. Oggi abbiamo avuto un ulteriore esempio positivo dall’amministrazione comunale di Sarzana, sia nella partecipazione della cittadinanza sia per la capacità di risolvere questioni di grande complessità come l’ipotesi, ora scongiurata, di installazione di impianto RDB alla Fortezza di Sarzanello”. “Sia chiaro – ha proseguito – non ci appartengono i NO ideologici allo sviluppo e alle infrastrutture necessarie a garantire copertura e servizi digitali alla cittadinanza, ma queste devono andare di pari passo con il rispetto dell’identità dei nostri luoghi e delle nostre comunità. Sarzana ha mostrato come con il dialogo si possa raggiungere questo difficile equilibrio e si possano trovare soluzioni nell’interesse del pubblico e non soltanto del privato, un’ulteriore riprova è stata data oggi con la conferma della disponibilità allo spostamento dell’ipotesi di installazione da via Fontananera a San Lazzaro in un sito ben più lontano dal centro abitato. Un modello che è stato anche presentato alla cittadinanza, in un incontro partecipato e costruttivo. Un ringraziamento non scontato, infine, a Wind e ai suoi vertici che a Sarzana hanno probabilmente accolto, come primo caso a livello nazionale, la proposta di un primo incontro pubblico con la cittadinanza di una comunità”.

... » Leggi tutto