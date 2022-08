A Porto Venere Sara Maghelli quartet con ospite Flavio Boltro

Il prossimo 4 agosto alle 21.30 l’Arena San Pietro Porto Venere ospita il “Sara Maghelli Quartet feat. Flavio Boltro”, quartetto che vede protagonisti quattro musicisti di grande spessore musicale, come Sara Maghelli, una tra le cantanti più apprezzate del panorama jazz italiano. Il pianista Ugo Bongianni, compositore, arrangiatore e produttore, tra le tante collaborazioni spicca quella ventennale con Mina. Diego Piscitelli, contrabbassista, laureato in contrabbasso jazz, vanta collaborazioni del calibro di Roberto Gatto, Andrea Pozza e molti altri. Alla batteria Matteo Cidale considerato oramai una realtà del jazz italiano anche per lui non mancano le collaborazioni, tra le quali spiccano quelle con Scott Hamilton, Peppe Servillo, Gianluca Guidi, Deborah J Carter e molti altri. A impreziosire il quartetto ci sarà una tra le firme più prestigiose del jazz internazionale, il trombettista Flavio Boltro. Nella sua florida carriera Boltro ha collaborato e suonato con centinaia di artisti spaziando tra il jazz, pop, musica leggera e tv, fra cui Lucio Dalla, Pino Daniele e Gino Paoli (attualmente è in tour come special guest nell’ultima produzione di Alex Britti). Entra all’età di soli 25 anni nel Quintetto di Steve Grossman e la collaborazione più longeva è stata certamente quella con Michel Petrucciani in duo e in sestetto. Ha partecipato alla realizzazione di colonne sonore, musiche da film e sigle, affiancando maestri del calibro di Augusto Martelli e Riz Ortolani.

