Alisa a Rossetti: “Pronto soccorso, misure adottate consentono di dare risposte necessarie”

Alisa risponde al consigliere regionale Pippo Rossetti (Pd) sui piani per il funzionamento dei Pronto soccorso in Liguria. “Il numero di posti letto post-acuti Covid – si legge nella nota di Alisa – è stato incrementato rispetto a fasi analoghe di pressione ospedaliera delle precedenti ondate. Inoltre, la produzione ospedaliera e ambulatoriale non Covid del sistema sanitario regionale è aumentata rispetto allo scorso anno. Le misure adottate consentono dunque di dare le risposte necessarie, anche per quanto riguarda il sistema di emergenza urgenza, grazie al piano di preparedness ospedaliero che, come per il lavoro di individuazione dei posti letto da dedicare ai pazienti Covid dimessi dagli ospedali, tiene conto del quadro epidemiologico in tempo reale”.

