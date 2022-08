Antenne, Pd Sarzana: “Imbarazzanti toni assolutori da parte del sindaco”

“Se si voleva una riprova di come la Destra al governo di Sarzana intenda la partecipazione democratica sarebbe bastato presenziare all’incontro fra Sindaca, rappresentanti di Wind, Consulte dei quartieri e cittadinanza in programma lunedì scorso nella sala consiliare per le 12,30 sul tema delle antenne (un orario d’inizio volutamente disincentivante la partecipazione).

I membri delle Consulte e i numerosi cittadini intervenuti hanno dovuto attendere per più di mezz’ora, con un caldo soffocante, che la Sindaca – con comodo – si presentasse ed anzi sono stati invitati a pazientare, facendo silenzio, perché i rappresentanti di Wind avevano tardato un po’ ma soprattutto perché nella stanza attigua Sindaca e emissari della società telefonica stavano rispondendo alle domande dei giornalisti…

C’è voluto un polemico applauso – come a teatro quando lo spettacolo tarda a cominciare – perché la Sindaca con gli ospiti di Wind facesse capolino in Sala Consiliare.

La prima cittadina ha riepilogato la vicenda ad oggi con imbarazzati toni autoassolutori e senza dare alcuna spiegazione né dell’assenso inizialmente prestato dalla sua Amministrazione alla localizzazione di una megantenna a ridosso della Fortezza di Castruccio né delle ragioni dell’assenza di alcun contraddittorio sulla scelta del sito alternativo alle scuole di Viale XXI luglio (l’unico parere raccolto, quello della Consulta del Centro Storico, è contrario).

Il presidente del Consiglio Comunale Rampi, dismesse (ancora una volta) le vesti di garante dell’intera assemblea consiliare per indossare quelle di difensore d’ufficio dell’Amministrazione di destra, ha espresso generico compiacimento per le soluzioni adottate senza rispondere neppure lui agli interrogativi che aleggiavano nella sala.

I rappresentanti di Wind, dopo avere recriminato sulla eccessiva rigidità della normativa italiana nella materia (superiore – dicono – a quella degli altri paesi europei) hanno preannunciato addirittura che l’inutile rigore della normativa italiana rispetto a quella europea potrebbe pregiudicare molti progetti del Pnrr… Cecati, del Comitato di via Fortino, ha contestato a Wind la pervicace insistenza – avallata dalle esitazioni dell’Amministrazione – sulla installazione dell’antenna alla Fortezza e ha evocato la necessità di un preliminare censimento delle effettive necessità dei cittadini, ma i responsabili di Wind hanno replicato di aver rinunciato a quella location da oltre un anno, così indirettamente scaricando gli ulteriori ritardi sull’Amministrazione, che li ha dal canto suo attribuiti alla difficoltà di individuare siti alternativi.

Carlo Ruocco, del Comitato ‘Sarzana che Botta’, ha rimproverato alla Sindaca il ritardo annoso nel varo del Piano delle Antenne; ha contestato l’eccesso di riservatezza dei dati sui rilevamenti di Arpal; ha ricordato che si possono cumulare pericolosamente immissioni di società telefoniche diverse ed ha infine chiesto conto di una convenzione fra Comune e Arpal preannunciata ma di cui – come al solito – non si sa più nulla.

Particolare scalpore ha destato fra i presenti l’affermazione secondo la quale i dati dei rilevamenti di Arpal sarebbero inaccessibili perché coperti dal ‘segreto industriale’… Ed ha colpito i presenti anche l’affermazione dell’arch. Mugnani – dirigente comunale competente – che, riguardo al tanto sospirato Piano delle Antenne (che, se tempestivamente approvato, sarebbe stato risolutivo) ha lodato quanto era stato svolto preliminarmente dall’Amministrazione Cavarra (così certificando che l’odierno ingiustificato ritardo è imputabile soltanto alla Giunta in carica) anche se ha poi riferito dell’affidamento all’Università di Firenze dell’incarico di proseguire l’iter di redazione del Piano ed anticipando che – dopo l’estate – i diversi gestori telefonici saranno interpellati in ordine alle loro esigenze e il Piano delle Antenne potrebbe vedere finalmente la luce. Dopo di che – con il pretesto dell’ora tarda (divenuta tale per sua responsabilità) – la Sindaca ha sbrigativamente sciolto l’incontro, lasciando privo del diritto di tribuna l’attento uditorio e senza risposta i radicali interrogativi posti dalla vicenda”.

PD – Sarzana

... » Leggi tutto