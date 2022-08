Gradito ritorno in casa Spotornese. La società ha infatti inserito in organico l’attaccante Gabriele Ferrotti.

Ex di Savona, Veloce, Vado, Speranza e Carcarese ritrova la squadra con cui aveva militato nella stagione 2011/12. Attaccante tecnico e con il fiuto per il goal, è un vero lusso per la categoria.

... » Leggi tutto