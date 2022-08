Cristina D’Avena e Sinfonica, il mix che non ti aspetti fa cantare l’Alfano

Sanremo. Pubblico delle grandi occasioni questa sera all’auditorium Franco Alfano per il concerto da tutto esaurito di Cristina D’Avena con Orchestra Sinfonica diretta dal maestro Valerio Chiaravalle. La regina dei cartoon ha fatto cantare e divertire le oltre 700 persone che hanno riempito le gradinate per godersi un tuffo nel mondo del fantasy, un viaggio tra le sigle dei cartoni animati che hanno segnato almeno tre generazioni. Tra i fan c’erano persone da Palermo, Bari, Torino e Pavia, giunta a Sanremo apposta per non perdersi l’evento.

