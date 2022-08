L’agente di Dragowski sul futuro: “Soluzione a breve, sarà una scelta consapevole”

“Il prossimo club di Bartolomej deve essere un trampolino di lancio e dargli la possibilità di crescere ancora. Penso che conosceremo la soluzione presto”. Così Mariusz Kulesza, agente del portiere Dragowski della Fiorentina, parla in queste ore del futuro del suo assistito. Il 24enne polacco è finito ai margini con Vincenzo Italiano, ha voglia di giocare per conquistare la convocazione al Mondiale del Qatar, ma al 2 di agosto non ha certezze su dove giocherà la prossima stagione.

