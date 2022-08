Mura di Malapaga, entro fine mese al via la procedura negoziata per restituire un mito del cinema alla città

Genova. Il film premio Oscar “Le mura di Malapaga”, con Jean Gabin, hanno contribuito a renderle un mito. Girato nel 1948, in una Genova distrutta dalla guerra, è uno dei punti cardine del noir in stile neorealista. Oggi quella pellicola è stata forse un po’ dimenticata dal grande pubblico ma possiamo solo immaginare quando sarebbe suggestivo, in una delle prossime estati, immaginare una proiezione del film proprio sulla facciata delle mura, magari in occasione dell’inaugurazione del camminamento restaurato.

... » Leggi tutto