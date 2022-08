New Racing for Genova applaude Francesco Perugia

Lucca. Il rally “Coppa Città di Lucca” ha riservato soddisfazioni alla scuderia New Racing for Genova che ha apprezzato l’operato in gara del suo portacolori Francesco Perugia. In lizza con l’esperta chiavarese Marta De Paoli alle note ed al volante della Peugeot 208 R2B, il “figlio d’arte” – papà Gigi è stato a metà degli anni Ottanta uno dei principali protagonisti dell’indimenticato Trofeo A112 Abarth – ha chiuso il suo secondo impegno da pilota al trentunesimo posto assoluto nonché all’ottavo nell’affollata classe Rally4, confermando di avere tecnica, capacità ed ampi margini di crescita.

