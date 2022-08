Pietra, il Comune acquista un immobile ad uso archivio. Carrara scrive al procuratore: “Pratica poco trasparente”

Pietra Ligure. “Nell’ultimo consiglio comunale, il sindaco ha voluto imporre l’assurda acquisizione di un immobile destinato ad uso ‘archivio’, sito in via Crispi, a due km dal centro città (due andare, due tornare), senza che nella pratica consiliare per i consiglieri, che dovevano decidere al riguardo, né nelle altre ‘determine’ prodotti dagli uffici (che non erano presenti come allegato alla pratica stessa, ma sono stati ricercati e richiesti solo su iniziativa del singolo consigliere per capire ‘che cosa’ il Comune volesse comprare), vi sia l’indicazione dei mq in acquisto, né delle caratteristiche dell’immobile”. Lo fa sapere, in una nota, il consigliere comunale e capogruppo del gruppo “Centrodestra” di Pietra Ligure Mario Carrara.

