Savona. Dopo la segreteria regionale che ha lanciato una mobilitazione popolare per sostenere il PD nella sfida elettorale, anche la segreteria provinciale si è attivata in vista delle elezioni politiche e del voto del 25 settembre. In campo in primis i circoli Dem, ma si punta ad un coinvolgimento più ampio e civico, anche con l’obiettivo di riportare tanti cittadini alle urne.

