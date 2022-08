Salt: “Nessun ritardo nei lavori di adeguamento del raccordo autostradale”

SALT, gestore dei tronchi autostradali Ligure -Toscano e Autocisa, precisa in una nota che “non ci sarà alcun ritardo nei lavori di ammodernamento del raccordo autostradale in A12 che collega Santo Stefano Magra alla Spezia in corso di realizzazione. Come programmato e già comunicato in precedenza, tali interventi termineranno entro la fine del 2023. Il termine del 2022, che sarà pienamente rispettato, si riferisce solamente alla conclusione dei lavori relativi ad alcuni sub lotti lungo la tratta in questione. I lavori, infatti, sono stati suddivisi dalla concessionaria al fine di limitare i disagi ai viaggiatori”.

