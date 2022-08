Savona, Arecco: “Era opportuno applicare procedura di autotutela anche per la gara sulla raccolta rifiuti”

Savona. “Lo scorso consiglio comunale abbiamo assistito all’ennesima prova vigoressica di una maggioranza che non sa cosa vuole, ma sa che lo vuole subito. La votazione sullo spostamento del mercato cittadino è la prova più evidente di un provvedimento assunto più per ragioni di propaganda, che per una reale necessità della città e per dimostrare che ‘le cose, Noi, le facciamo‘. Che energia, che impeto, che decisionismo. Circa le conseguenze sul traffico, sul distanziamento sociale, sulla reale fruibilità per i cittadini, il mantra è che su tutto ‘vedremo, ci ragioneremo, lo riaffronteremo’. Insomma, la solita solfa usata per non rispondere mai nel concreto”. A dirlo è il consigliere comunale Massimo Arecco dopo l’ultima seduta del consiglio comunale e in merito allo spostamento dei banchi del mercato del lunedì che saranno trasferiti in via Paleocapa.

