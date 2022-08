Uiltec Liguria: “Tra emergenza caldo e pandemia, dare più voce agli Rls”

“In un periodo così difficile dal punto di vista lavorativo e tenendo conto delle temperature degli ultimi periodi, i lavoratori sono sottoposti a continuo stress dovuto al recupero produttivo dettato dalla stagnazione creata dalla pandemia. Il numero dei contagi intanto è nuovamente in rialzo, spesso senza le dovute comunicazioni agli interni degli stabilimenti produttivi proprio per paura di rallentare e fermare le produzioni con le relative date di consegna.

Inoltre, si tende spesso a non coinvolgere gli Rls nei vari progetti aziendali ignorando il ruolo fondamentale svolto da questi ultimi per i lavoratori.

Occorre assolutamente cambiare mentalità ed esigere l’inclusione di tale figura come valore aggiunto quale è e nel rispetto delle misure previste dal protocollo stipulato in Prefettura la scorsa settimana.

Auspichiamo un’assunzione di responsabilità da parte di tutti i portatori di interesse, ovviamente nel caso che

tale cambiamento non avvenga, la Uiltec è pronta a rivolgersi agli organi competenti per la salvaguardia e la tutela dei dipendenti che da noi si aspettano condizioni migliori all’interno dell’ambiente lavorativo”.

