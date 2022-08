Vicenda Oss, Natale: “Emendamento Rossomando sia applicato su fabbisogno triennale”

“Chiediamo che l’applicazione dell’emendamento Rossomando, àncora di salvezza per le decine di ex oss di Coopservice che dal 31 dicembre 2022 vedranno scadere la cassa integrazione, sia conteggiato sul fabbisogno triennale dell’ASL5 in modo da ampliare il numero di lavoratori che potranno usufuirne”. Lo ha proposto oggi in consiglio regionale Davide Natale del Partito Democratico. Questa mattina è avvenuta l’audizione dei rappresentanti sindacali degli operatori sociosanitari spezzini, che negli scorsi giorni erano tornati a far sentire la propria voce anche a Palazzo Civico.

