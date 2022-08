Camporosso, partiti i lavori in via Braie

Camporosso. Sono iniziati il primo agosto scorso i lavori di ripristino degli asfalti in una parte di via Braie: un’opera da 10mila euro in parte finanziata da Regione Liguria. Lo ha annunciato il sindaco di Camporosso Davide Gibelli. «L’intervento, esteso ad una superficie di circa 6500 metri quadrati, riguarda le porzioni stradali che versano in uno stato di maggiore degrado (primo tratto dall’entrata del campo Zaccari fino all’incrocio con Via 2 Giugno, secondo tratto in corrispondenza della rotonda posta all’incrocio con Via Turistica) – rende noto il sindaco -. Le opere prevedono la fresatura, il rifacimento della pavimentazione per circa 12 centimetri e la messa in quota di griglie e pozzetti».

