Cane cade per quindici metri, salvato dai Vigili del fuoco

E’ caduto da un muraglione e poi da un terrapieno per 15 metri. E’ quanto avvenuto nel primo pomeriggio a Monterosso, nella zona dell’area camper, dove un cane Golden retriver è stato recuperato dai Vigili del fuoco dopo la brutta caduta. L’animale appartiene a una coppia di turisti emiliani. Tutto è avvenuto in pochi attimi, il cane è caduto accidentalmente. I padroni preoccupatissimi, temevano il peggio ma non hanno perso un attimo chiamando i soccorsi. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco che hanno recuperato il cucciolo calandosi con le corde e con l’ausilio di una scala per poi affidarlo alla famiglia. L’amico a quattro zampe era in buone condizioni ma a scopo preventivo i padroni hanno preferito portarlo dal veterinario.

