Edilizia, Regione a Cgil: “Pronti a sviluppare nuovi percorsi, ma esistono già possibilità per le aziende”

Liguria. “Regione Liguria ha già avviato un’interlocuzione con Ance e Scuola Edile per il censimento dei fabbisogni nel settore edile, l’ultimo incontro risale a poche settimane fa. La raccolta dei fabbisogni sarà la base per la programmazione di un piano settoriale sull’edilizia da proporre e condividere con le parti sociali e con il parteneriato nella logica sempre seguita nella programmazione della Fse: quella di sostenere corsi nei settori e per le figure specifiche di cui il mercato ligure ha bisogno”. Così l’assessore alla formazione di Regione Liguria Ilaria Cavo risponde al comunicato odierno di Fillea Cgil.

