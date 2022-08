Esserci per Ameglia: “Gestione dei posti barca continua a essere caotica e poco trasparente”

“Sono innumerevoli le richieste di accesso ai documenti che abbiamo fatto in merito alla situazione che si sta creando, dopo l’approvazione del nuovo regolamento sulla gestione dei posti barca dei residenti e non, presso il porticciolo di Bocca di Magra e presso il Circolo Barcaioli di Fiumaretta”. Così in una nota i consiglieri di Esserci per Ameglia Ciri, Bernava, Cadeddu e Petacchi. “Più volte – dicono – in commissione, in consiglio e tramite interrogazioni specifiche, abbiamo chiesto di visionare lo stato attuale dei posti assegnati e il procedimento attraverso il quale gli stessi sono stati gestiti. Non abbiamo ricevuto nessuna risposta in merito se non un’imbarazzante giro di parole da parte del Sindaco che, di fatto, non ha prodotto alcun tipo di spiegazione andando ancor più ad innescare una serie di dubbi dai quali lo stesso gruppo di minoranza vorrebbe essere sollevato”.

