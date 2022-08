Ex Alberghiero: “Se il prezzo scende è più un problema per gli altri comproprietari”

Nuovamente deserta l’asta per l’ex Istituto Alberghiero di Lerici. Nessun offerta è stata infatti recapitata a Palazzo Civico entro i termini prefissati. Il bene, che questa volta partiva da una base d’asta, ulteriormente ridotta, di 3 milioni e 285mila euro, ricade in territorio lericino, ma Lerici, che ne detiene gli 8/48, ne condivide la proprietà con numerosi altri enti comunali (16/48 per il Comune della Spezia; 1/48 a testa per Ameglia, Arcola, Castelnuovo, Levanto, Luni, Porto Venere, Santo Stefano e Sarzana) e con la Provincia della Spezia (16/48).

“Uno dei problemi più importanti del nostro territorio – così il sindaco Leonardo Paoletti venerdì scorso in consiglio comunale – è la residenzialità, vogliamo dare case ai residenti e portare giovani nel nostro territorio. Se il prezzo di vendita diminuisce, è un problema più per gli altri enti comproprietari, mentre per noi significa che chi acquisterà potrà investire nella realizzazione di appartamenti a costo inferiore. Appartamenti che, avendo noi vincolato l’immobile con la norma della residenzialità, potranno essere venduti o locati solo a residenti del territorio lericino; e occorre che questi appartamenti abbiano un costo abbordabile per una comune famiglia, perciò occorre che il prezzo di vendita sia più basso possibile”.

... » Leggi tutto