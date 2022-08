Incendio alle porte di Parma vicino alla ferrovia, caos treni sulla Pontremolese

Un incendio scoppiato tra Fornovo e Collecchio, alle porte di Parma, che minaccia la ferrovia per la Spezia, sta procurando non pochi disagi ai viaggiatori lungo la Pontremolese. I treni coinvolti al momento sono i regionali 18370 (FIRENZE – PONTREMOLI) fermo a Filattiera; 19266 (LA SPEZIA – PARMA) fermo a Berceto; 9240 (PONTREMOLI – PARMA) cancellato per l’intera tratta; 19265 (PARMA – LA SPEZIA) cancellato da Parma a Pontremoli; 19268 (LA SPEZIA – PARMA) cancellato da Pontremoli a Parma ed il 19263 (PARMA – LA SPEZIA) cancellato da Parma a Pontremoli.

... » Leggi tutto