Incendio in uno stabilimento di Marinella, indagano i Carabinieri

Indagano i Carabinieri della compagnia di Sarzana sul rogo che la notte scorsa ha distrutto oltre cento lettini e altre attrezzature dello storico bagno Pitì di Marinella. Le fiamme sarebbero divampate intorno alle 2 e solo il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco – che sono stati impegnati diverse ore – ha scongiurato che l’incendio provocasse danni maggiori dato che fortunatamente non ha raggiunto il chiosco dove vengono quotidianamente somministrati alimenti e bevande ai clienti. Giunti sul posto i militari hanno subito iniziato ad effettuare i rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto e soprattutto chiarire se si sia trattato di un gesto doloso. A tal proposito indicazioni importanti potrebbero arrivare dalle immagini riprese dalle telecamere dello stabilimento vicino che avevano già dato un fondamentale contributo anche alle indagini sull’omicidio di Nevila Pjetri. Oggi intanto, nonostante i disagi, la pessima nottata e la grande amarezza per quanto subito, i titolari hanno accolto gli affezionatissimi clienti del bagno, in attesa di sviluppi da parte degli inquirenti.

