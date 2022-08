Installazione antenne a San Bartolomeo (Sestri Levante), Muzio: “Chiederò controlli e verifiche frequenti”

Sestri Levante. “Qualora l’iter di installazione delle quattro nuove antenne di telecomunicazioni nel quartiere di San Bartolomeo nel Comune di Sestri Levante dovesse arrivare a conclusione, la Regione attraverso Arpal garantirà il più attento monitoraggio delle emissioni dell’impianto ed io personalmente chiederò controlli e verifiche frequenti. Sottolineo che, allo stato attuale, nell’area è già presente da diversi anni un traliccio con antenne che ‘causano valori di campo elettrico piuttosto elevati’ ancorché nei limiti previsti dalla legge, come Arpal stessa ha rilevato. Per questo sarà necessaria la massima attenzione a tutela dei residenti. Ringrazio l’assessore regionale Giacomo Giampedrone per la disponibilità dimostrata e le garanzie fornitemi per quanto di competenza della Regione”. È quanto dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia e membro della Commissione Ambiente e Territorio.

