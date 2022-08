Investe un capriolo, scooterista non riesce a evitare l’impatto e finisce in ospedale

Un uomo di 53 anni è finito in ospedale dopo che un capriolo gli ha tagliato la strada. L’episodio risale a questa mattina alle 5.30 quando l’uomo percorreva Via Graveglia, nel Comune di Beverino, per raggiungere il posto di lavoro e non ha potuto evitare l’impatto con l’animale che nello scontro è rimasto ucciso. Sul posto è intervenuta la Pubblica assistenza di Pignone che ha provveduto a trasportare il 53enne, che ha riportato escoriazioni e presentava un dolore al torace, al Sant’Andrea della Spezia per tutti gli accertamenti del caso.

... » Leggi tutto