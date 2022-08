Lerici, bando per il sostegno al pagamento degli affitti

Bando per l’erogazione di contributi per il sostegno al pagamento dell’affitto rivolto ai residenti del comune di Lerici. Il bando pubblicato da Palazzo civico è rivolto a chi sostiene un canone annuo di locazione non superiore agli 8.400 euro e il valore dell’Isee ordinario del nucleo familiare richiedente non deve essere superiore ai 16.700 euro oppure non superiore ai 35mila euro ma con una perdita del proprio reddito Irpef rispetto all’anno precedente superiore al 25 per cento in ragione dell’emergenza Covid-19. QUI il bando integrale con tutti i requisiti e le informazioni; QUI il modulo per fare domanda, ritirabile anche in Comune, all’Ufficio relazioni con il pubblico, nei giorni martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (bando e modulo scaricabili anche dal sito del Comune, a questo link). Termine per la consegna delle domande, le 12.00 del 9 settembre.

