Sampdoria, urge player basso (Winks?) ed a seguire una spalla a centrocampo

Genova. Mentre non vi è ancora certezza della chiusura dell’operazione col Pescara, riguardante l’acquisto di Marco Delle Monache (che peraltro dovrebbe restare ancora un anno in prestito ai ‘delfini’ abruzzesi), è pervenuta invece la conferma, seppur tramite i social (la pagina Facebook del Cannara), della voce che, in data 28 luglio, avevamo anticipato ai lettori di Genova 24 ed Ivg Savona, vale a dire l’arrivo nella Under 18 di Antonio Rizzolo, di Ilario Porzi, attaccante del 2005, habitué delle Rappresentative Umbre e di quelle Nazionali, strappato alla concorrenza di Cagliari e Modena.

