Trecento tifosi al Picco per Gotti, più applausi che fischi per Provedel

Allenamento a porte aperte oggi al Picco e partitella in famiglia per la squadra di Luca Gotti, a tre giorni dal primo impegno ufficiale, in Coppa Italia contro il Como. Uno a zero per lo “Spezia Nero”, con un calcio di rigore realizzato nel secondo tempo da M’Bala Nzola, dopo una bella discesa di Holm, atterrato in area. Esordio al Picco di Daniel Maldini, che ha colpito una traversa nel secondo mini-tempo, applaudito e accolto con tanto calore dai circa trecento tifosi che hanno affollato i distinti dello stadio spezzino.

