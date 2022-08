Arma di Taggia. Un 26enne è rimasto ferito in modo grave in un incidente avvenuto stamane sull’Aurelia ad Arma di Taggia. Il giovane, che era in sella alla propria moto, si sarebbe schiantato contro un’auto per motivi ancora in fase di accertamento. Caduto a terra, ha riportato la sospetta frattura di un braccio e di una gamba.

