Autostrade, entro l’estate 2023 sei stazioni di ricarica per veicoli elettrici in Liguria

Genova. Entra nel vivo anche in Liguria il piano di installazione delle stazioni di ricarica ad alta potenza per veicoli elettrici messo in campo da Free To X, società del gruppo Autostrade per l’Italia dedicata allo sviluppo di servizi avanzati per la mobilità, con una nuova stazione di ricarica: Sant’Ilario Nord, sull’autostrada A12. In attesa dell’attivazione, entro l’estate 2022, di altre due stazioni in Liguria (Sant’Ilario Sud e Aurelia Sud). E di altre tre entro l’estate 2023: Giovi Est e Ovest, Campora Est, per un totale di sei stazioni ad alta potenza in Liguria entro il prossimo anno.

