Elezioni, il sostegno dell’Agorà Cultura Pd alla candidatura di Emanuele Moggia

“Noi sottoscritti componenti dell’Agorà Cultura del Pd della Spezia, iscritti e non iscritti al partito, avendo appreso che la Direzione provinciale e quella regionale hanno individuato una serie di possibili candidature per le prossime elezioni politiche e che la lista include il nominativo di Emanuele Moggia, sindaco di Monterosso e coordinatore dei nostri lavori all’interno dell’Agorà, ci permettiamo di esprimere, a titolo personale e congiunto, un particolare favore per la candidatura di Emanuele”. Si apre così la lettera indirizzata al coordinatore della Segreteria nazionale Pd Marco Meloni, al vice coordinatore Giacomo Possamai, al segretario regionale Dem, Valentina Ghio, e al segretario provinciale spezzino, Jacopo Montefiori, da Silvia Arfaioli, poetessa, Marco Lorenzo Baruzzo, ex referente provinciale Libera, Elda Belsito, consulente culturale, Paolo Bufano, presidente Museo diocesano Sarzana, Flavio Cavallini, sociologo e dirigente Asl, Giorgio Di Sacco, scrittore, Marco Ferrari, scrittore, Franca Landi, ex presidente Centro Solidarietà Immigrati, Marzia Ratti, storica dell’arte, Giovanna Riu, critica d’arte, Marcello Schiaffino, ex sindaco di Levanto, Stefano Senese, ex segretario generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Maurizio Sergi, presidente del Conservatorio Puccini della Spezia e Pia Spagiari, storica dell’arte.

