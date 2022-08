Ferretti, ordini su del 30 per cento nel primo semestre 2022

Il consiglio di amministrazione di Ferretti SpA ha esaminato e approvato oggi i risultati finanziari consolidati di Gruppo per il semestre chiuso al 30 giugno 2022. “Ci troviamo in uno straordinario momento di mercato, ma è soprattutto grazie al nostro lavoro che riusciamo a crescere tanto velocemente – commenta l’avv. Alberto Galassi (foto), amministratore delegato del Gruppo -. Investiamo per continuare a innovare e presentiamo continuamente nuovi modelli, sempre più curati in ogni aspetto, dal design alle soluzioni tecnologiche, guardando continuamente a diminuire la nostra impronta ambientale. Siamo certi di interpretare il meglio della nautica italiana nel mondo e di offrire ai nostri azionisti risultati tangibili”.

