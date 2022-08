Presentato il progetto per la messa in sicurezza del ponte di Cavanella

Presentato oggi, presso la sala consiliare del Comune di Beverino, il progetto per la messa in sicurezza del ponte sulla strada provinciale 17 nella località di Cavanella. L’intervento è stato finanziato da Regione Liguria per un importo totale di 2.868.972 euro, erogati alla Provincia della Spezia, che ha curato le fasi di progettazione e appalto dei lavori.

Attualmente il viadotto è percorribile a senso unico alternato, a seguito di alcune opere di rinforzo, con divieto di transito ai veicoli a pieno carico al di sopra delle 3,5 tonnellate. Al termine degli interventi sarà percorribile senza alcuni tipo di limitazione.

“Abbiamo lavorato per reperire le risorse, tutte regionali, nella consapevolezza che ridurre il più possibile il disagio della popolazione era uno degli elementi fondamentali- spiega l’assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria Giampedrone – Con questo progetto diamo una risposta definitiva, con uno stanziamento di quasi 3 milioni di euro per la messa in sicurezza del ponte. Penso che quando si lavora in squadra, quando le istituzioni cercano di trovare le risorse, nella consapevolezza che ogni giorno in più è un giorno di disagio aggiuntivo per i cittadini, le risposte che si riescono a mettere in campo hanno una concretezza importante. Sui lavori è già stato avviato il bando, siamo nel vivo della fase di apertura del cantiere. Ora è necessario gestirlo: il progetto cerca di impattare il meno possibile sulla viabilità esistente. Si lavorerà anche in alveo, e quindi le condizioni climatiche saranno determinanti. Abbiamo lavorato per trovare le risorse necessarie di fronte a condizioni che sono mutate nel corso del tempo: oggi ci sono tutte le condizioni, economiche e tecniche, per poter traguardare questo intervento definitivo, che non è l’unico sul territorio, penso ai lavori di ristrutturazione sismica sul ponte di Usurana, anche questi finanziati da Regione Liguria”.

“L’intervento sul ponte di Cavanella rientra appieno nei programmi della Provincia sulla rete viaria – spiega il presidente della Provincia della Spezia Peracchini – A fronte dell’emergenza data dall’aumento dei costi delle materie prime e dalla difficoltà di reperire certi materiali, siamo riusciti a non far fermare i cantieri. Siamo lavorando con la Regione e le amministrazioni locali su più fronti, una sinergia fondamentale. Si tratta poi di concepire sempre di più la rete viaria spezzina come un sistema, a servizio di tutte le comunità, per creare opportunità di sviluppo e lavoro, oltre che garantire l’accesso in sicurezza verso tutte le frazioni”.

Il progetto, sviluppato dalla Provincia, prevede un intervento di ricostruzione del ponte in due fasi, in modo da non causare interruzioni alla viabilità. Tutti gli impalcati saranno sostituiti con strutture in acciaio formate da quattro travi, unite trasversalmente con travi in acciaio e con soletta collaborante in calcestruzzo armato. Durante le varie fasi di lavoro ci sarà la necessità di chiudere al traffico per brevi periodi anche la corsia di valle, solo per garantire le opere di cantiere.

Si partirà con la demolizione e ricostruzione dell’impalcato di monte (quello attualmente chiuso al traffico), seguirà la demolizione e ricostruzione dell’impalcato di valle. La ditta Agnese Spa della Spezia si occuperà dei lavori. La durata dei lavori è di 240 giorni, inizio previsto per la primavera 2023. Il ponte di Cavanella, è stato costruito nel 1972. Ha 5 campate e una lunghezza complessiva di 166 metri.

Il varo di questo programma ha garantito di portare così avanti altri interventi come i lavori al ponte di Piana Battolla nel Comune di Follo, di collegamento fra Brugnato e Borghetto e di Usurana a Calice al Cornoviglio.

Per il ponte che collega Villagrossa a Debeduse, nel Comune di Calice al Cornoviglio, la Provincia ha già dato incarico per la progettazione esecutiva per un primo stanziamento dell’ente da oltre 20 mila euro. L’intervento complessivo si aggira sul milione di euro. Sarà inserito nei piani di finanziamento della Regione Liguria, la Provincia della Spezia parteciperà all’apposito bando.

