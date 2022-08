Savona ricorda gli attacchi fascisti di cent’anni fa: “Fondamentale conservare la memoria”

Savona. A cent’anni dall’assalto fascista al Comune di Savona e alla Camera del Lavoro è stato organizzato un corteo con partenza alle 18.30 da piazza Chabrol passando per via Pia e via Sacco. E’ seguita poi l’inaugurazione della targa commemorativa a cura del Comitato cittadino della Resistenza antifascista di Savona e della Fondazione Centofiori e gli interventi del Sindaco Marco Russo, del Segretario Generale della Camera del Lavoro Andrea Pasa e del professore Giuseppe Milazzo.

... » Leggi tutto