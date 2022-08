Un nuovo video per il bluesman sarzanese Andrea Giannoni

Un’auto ripresa dall’alto, nella notte, come in una stagione di True Detective e un incontro casuale in un distributore di benzina. Inizia così il primo video estratto dal nuovo album di Andrea Giannoni “At home again” pubblicato a inizio luglio e che ha segnato il gratito ritorno dell’artista. Per tradurre in immagini il primo singolo “I’m so lonesome i could cry”, riuscitissimo omaggio ad Hank Williams, il bluesman sarzanese si è affidato alla produzione di “The Bananhub” con regia, sceneggiatura e direzione della fotografia di Nicola Giannotti, Massimiliano Tolentini e Matteo Mazzoni, mentre riprese e montaggio sono state di Giulio Bellettini. La scelta è stata quella di raccontare una storia della durata di poco più di tre minuti e mezzo – con l’artista attento ‘spettatore’ della stessa – accompagnata dalla cover realizzata da Giannoni con Bobby Soul, Alessio Caorsi e Andrea Paganetto.

