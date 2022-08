Un’altra settimana ricca di appuntamenti con il festival Nuove Terre

Enrico Bonavera porta a Brugnato (lunedì 8 agosto) il suo cavallo di battaglia, “I Segreti di Arlecchino”, mentre Beatrice Schiros sarà in piazza a Moneglia (martedì 9 agosto) con l’esplosivo “Stupida Show!”, un successo targato Carrozzeria Orfeo. Mercoledì 10 agosto, invece, tutti in riva al mare – con cuscini, stuoie e asciugamani – per una delle anteprime più attese del festival: “Presente”, nato dalla collaborazione tra Officine Papage e il celebre poeta e ‘paesologo’ Franco Arminio, che incontrerà il pubblico ligure sulla spiaggia tra Deiva Marina e Framura. La settimana si chiude domenica 14 agosto con le incredibili metamorfosi danzanti di Federica Aloisio e Sabrina Vicari in “Anapoda” (Sestri levante, Riva Trigoso – 14 agosto).

