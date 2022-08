Bis in giunta per Saccone, Lavoro e Università: “Lavorerò nel segno della continuità”

Le 411 preferenze ricevute alle urne l’avevano fatta inserire immediatamente tra i papabili per un posto in giunta, cosa che non era accaduta cinque anni prima con 412 preferenze. Un voto in meno, ma un’opportunità in più, quella che alla fine si è concretizzata portando Patrizia Saccone in giunta. Non è un esordio, visto che tra il 2012 e il 2017 Saccone era stata assessore in quota Idv nel secondo mandato Federici, salvo poi dimettersi a poche settimane dal voto, per poi essere candidata tra i totiani. Cinque anni da consigliera di maggioranza trascorsi nel gruppo misto, con rare distinzioni al momento del voto. Ma più il tempo passava e più si avvicinava alla Lega, suo partito attuale. Le deleghe ricevute dal sindaco Pierluigi Peracchini sono: Lavoro, Sviluppo economico, Formazione professionale, Politiche comunitarie, Università e Ricerca, Pianificazione territoriale, Urbanistica ed Edilizia territoriale.

