Gamma Innovation Sarzana si affida a Paolo De Rinaldis

Gamma Innovation Sarzana ha deciso di affidare a Paolo De Rinaldis la conduzione della formazione di Serie A1, dopo il divorzio dopo una sola stagione da Mirko Bertolucci. Nella società di Piazza Terzi si era aperta una riflessione per individuare il nome del successore. Poi la scelta è caduta su Paolo De Rinaldis, già nominato nelle settimane scorse l’allenatore della serie A2 della società rossonera. Il condottiero della promozione in serie A1 e del primo campionato della società rossonera nella massima serie rimarrà nonostante la nomina anche il tecnico della formazione di serie A2. “Avevamo preso in considerazione tre figure per la sostituzione di Mirko Bertolucci – dice il Presidente Maurizio Corona – ma la scelta è caduta su Paolo, in primis per la sua competenza hockeystica dimostrata in tutti questi anni fuori da Sarzana, e poi per il suo attaccamento alla società che credo in questo momento storico sia importantissimo. Possiamo dire ora che abbiamo definitivamente rimesso la chiesa al centro del villaggio. Paolo resterà anche alla guida della formazione di serie A2 perché non possiamo dimenticarci di programmare e di guardare al futuro, un futuro che metta la città al centro del progetto”. La conferenza stampa di Paolo De Rinaldis è in programma per martedì 9 agosto alle ore 19,30 presso il dehor del Bar Mercato in Piazza Terzi, a seguire il primo allenamento a ranghi completi della formazione di serie A1.(nella foto Paolo De Rinaldis insieme a tutto il Consiglio Direttivo).

... » Leggi tutto