Il Palio come un’opera tra sport, musica e festa. Il simbolo di una città

Al termine di due lunghissimi anni di ristrettezze dovute all’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 la Spezia tira un sospiro di sollievo e torna a vivere le emozionanti giornate dedicate al Palio del Golfo. Quest’anno sono state fatte le cose in grande e da una costola del movimento Palio è nato anche un maxi contenitore di eventi, il Blue festival. Appuntamenti dedicati al mare in tutte le sue forme perché senza mare non ci sarebbe il Palio, ma senza Palio non ci sarebbe festival. Un prologo che ha accompagnato gli spezzini queste giornate che si fanno sempre più intense e vive.

