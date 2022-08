Imperia, demolizione ciminiera. Fossati: «Non può essere messa in dubbio la situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità»

Imperia. Si chiude la conferenza dei servizi per la demolizione della ciminera centrale ad Imperia. Il vice sindaco Giuseppe Fossati rompe il silenzio: «Nei mesi scorsi, il tema inerente la demolizione della ciminiera centrale dell’area ex Ferriere ha visto molteplici interventi ed ha animato una articolata discussione in Città, talvolta, però, dai toni e contenuti del tutto avulsi dalla realtà dei fatti. Per scelta, ho ritenuto opportuno non intervenire nel dibattito sino al termine della conferenza dei servizi convocata per esaminare il tema, anzitutto per rispetto ai soggetti chiamati ad esprimersi, in ragione delle rispettive competenze. Oggi, però, chiusa la conferenza dei servizi, che ha autorizzato la demolizione della ciminiera, credo sia opportuno chiarire alcuni aspetti».

