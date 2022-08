Incidente fra San Terenzo e Lerici, tanta paura e traffico deviato

Mattinata campale sulla provinciale Sp331 che collega San Terenzo a Lerici. I militi della Pubblica Assistenza di Lerici sono intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco di Sarzana per un incidente stradale nella zona sopra a Villa Marigola. Nonostante la complessità dell’incidente, gli esiti per fortuna non sono stati gravi, anche grazie alle cinture di sicurezza utilizzate correttamente. La strada è rimasta però interrotta per molto tempo con deviazione del traffico nei paesi a mare e tuttora ci sono disagi in tutta la viabilità della zona