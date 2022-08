“La Coppa Italia è un test importante per verificare tante cose e ho intenzione di schierare lo Spezia migliore possibile. La squadra che scende in campo domani è fatta però non più che al 50%”. Così Luca Gotti parla delle sue scelte per Spezia-Como, match che presenta la prima sfida con qualcosa in palio della stagione 2022/23. Non pochi i potenziali titolari ancora indisponibili.

