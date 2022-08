L’arrocco di Pecini funziona: niente Meret, lo Spezia chiude per Dragowski

Come un abile giocatore di scacchi, il DT Riccardo Pecini chiude il discorso nuovo portiere, con una doppia mossa che coinvolge Napoli, Fiorentina, Meret e Dragowski. Si perché l’uomo mercato aquilotto, di fronte a richieste giudicate eccessive per un calciatore che sarà libero nel giugno 2023, era pronto a rompere con la Fiorentina dopo aver ricevuto l’ok da parte dell’entourage del calciatore e parallelamente si è mosso per parare il colpo con la pista Meret, portiere del Napoli e campione d’Europa l’estate scorsa, trovando il club azzurro disposto a parlarne. Un “arrocco”, usando la metafora scacchistica, che di fatto ha riaperto la trattativa con i gigliati nel giro di quarantott’ore scarsi visto che “Drago” era comunque il primo obiettivo del club di Via Melara.

