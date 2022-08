Magra sempre più provato dalla siccità, il Canale Lunense avvia piano di emergenza

“Visto il perdurare torrido dell’estate, la crisi idrica nel comprensorio agricolo della Val di Magra rischia di aggravarsi”. È il grido di allarme lanciato da Francesca Tonelli, presidente del Consorzio Canale Lunense, a conclusione della riunione tenuta questa mattina, venerdì 5 agosto, insieme alle aziende agricole comprensoriali per fare il punto sul servizio di irrigazione (servizio che fino adesso ha tenuto abbastanza bene nonostante i problemi di siccità diffusi), alla presenza anche di Corrado Cozzani e Lucio Petacchi, rispettivamente direttore e vicepresidente dell’ente con sede in via Paci a Sarzana.

