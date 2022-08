‘Musica nel Chiostro – Montebruno in Musica’, al via domenica 7 agosto a cura del liceo musicale Pertini

Genova. Avrà inizio domenica 7 agosto alle 17 la rassegna “Musica nel chiostro…Montebruno in musica”. Tre appuntamenti (7, 14 e 21 agosto), a cura del Liceo Musicale Sandro Pertini di Genova realizzati grazie al contributo del Comune, della Pro Loco di Montebruno e dell’Ente Parco Antola in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, che si svolgeranno nel meravigliosa cornice del Chiostro del Conventodegli Agostiniani.

