Prezziari edili, Ferraloro (Ance Liguria): “Una Babele, urgente e improrogabile una regia centrale”

“Nel momento in cui il Governo aumenta il Fondo per l’avvio delle opere indifferibili del PNRR, il Paese rischia di pagare un conto altissimo all’incoerenza di fondo nella definizione dei prezzi delle costruzioni edili”. Si apre così una nota diffusa quest’oggi da Ance Liguria.

“Senza un sistema di aggiornamento omogeneo nei prezziari per le nuove costruzioni edili, si fa davvero poca strada e si rischia, in un’anarchia di valutazioni e di metodi di calcolo, di precipitare in una crisi globale l’intero settore edile”, afferma Emanuele Ferraloro, vicepresidente di Federcostruzioni e presidente di Ance Liguria.

