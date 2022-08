Regione Liguria, riaperture bandi pesca e prenotazione risorse per oltre 470mila euro

Genova. Approvata in Giunta, su proposta del vice presidente della Regione Liguria con delega alla Pesca, Alessandro Piana, la riapertura di diversi bandi del FEAMP (Fondo europeo per la politica marittima, la pesca e l’acquacoltura ) 2014-2020. Si tratta di apertura con riserva sugli aiuti per gli arresti temporanei dell’attività di pesca causa emergenza Covid (misura 1.33) e sugli investimenti produttivi destinati all’acquacoltura (misura 2.48), in attesa dell’approvazione definitiva da parte della Commissione Europea della variazione del Programma FEAMP 2014-2020 e del relativo piano finanziario, che ha già ricevuto l’ok in sede di Comitato di Sorveglianza.

... » Leggi tutto