Siccità, slitta ancora lo stato d’emergenza: per il savonese richiesti interventi per 2,2mln

Liguria. Ancora niente stato d’emergenza per la siccità in Liguria. Il via libera al provvedimento era atteso dal Consiglio dei ministri di ieri pomeriggio, lo stesso che ha deliberato la ricapitalizzazione di un miliardo per l’ex Ilva, ma alla fine la misura non è stata approvata. “Dal dipartimento nazionale ci hanno detto che è già in ordine del giorno per la prossima seduta – riferisce l’assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone – quindi presumibilmente arriverà la settimana prossima”.

