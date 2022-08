Torna il Palaron Fan Festival, tre giorni di musica, cibo e divertimento

Torna il Palaron Fan Festival, una delle feste estive più attese della Lunigiana che fino a domenica proporrà musica, divertimento e soprattutto gastronomia per le strade di Pallerone. Dopo due anni di pandemia e con tanta voglia di divertimento da recuperare, l’appuntamento si aprirà dalle 19 con gli angoli gastronomici e a seguire ci saranno esibizioni di jumpfit con la scuola Asd Onlysport e i Batebalengo Big samba band. A seguire i dj set di Manu the beat e Fabry Botti. Domani, sabato 6 agosto, suoneranno Large street band, Grgn Dj Ervalley e Manu The beat che chiuderà anche la serata di domenica dopo l’esibizione di danza orientale con Lunidanza.

Per tutta la serata della manifestazione non mancheranno ovviamente le aree con le diverse cucine: alta marea, angolo spagnolo, angolo contadino, angolo italiano, angolo scozzese, sgabei, angolo francese e l’angolo dolce.

