Tornano i Burbugiun con “I tre moschettieri”

Riparte l’attività estiva del gruppo di teatro amatoriale “I Burbugiun” di Pignone guidato da Luciano Bonati. Dopo la scomparsa di Pierino Moggia, storica “spalla” di Luciano e per onorarne il ricordo, il gruppo ha deciso di continuare i suoi tour nella provincia spezzina. Una forma di teatro povero, scherzoso e irriverente senza scadere nel ridicolo, dove i personaggi del libro di Dumas “I Tre Moschettieri” fanno per la prima volta la loro comparsa nel variegato mondo bonatiano, dopo quelli dell’Inferno di Dante Alighieri. Manca, come dicevamo, Pierino con la sua carica di simpatia e buonumore, nel dialetto di Vernazza, questa volta sostituito dalle varie parlate del Golfo della Spezia che si mescoleranno insieme ai dialetto di Pignone. Si parte lunedì 8 agosto a Veppo sul sagrato della chiesa parrocchiale alle ore 21 e si proseguirà con un piccolo viaggio della provincia che toccherà l’area a mare di Ruffino, S.Anna sulle alture della Spezia, Pignone per finire nell’ex batteria militare di Buonviaggio in Comune di Vezzano Ligure. Chissà che non ci sia posto a Natale, epidemie permettendo e fatti i debiti scongiuri, per un’ultima rappresentazione dedicata come consuetudine a Telethon. Un modo per dimostrare che la solidarietà è e rimane nella società di oggi un valore insostituibile.

